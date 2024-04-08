Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolda bulunan su birikintisine girip kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada 1 bebek hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde Uluslararası İpekyolu üzerinde Tilkitepe Köyü mevkiinde meydana geldi. Seyir halinde olan ve plakası belirlenemeyen otomobil su birikintisine girip şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Kazada 1 aylık bebek Yiğit Efe B. hayatını kaybederken, Ferhat B., Zeynep B., Aslan Efe B., Meliha B. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Nusaybin'de otomobil şarampole devrildi: 1 bebek hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Muğla'nın Milas ilçesinde Yatağan Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Z.K. ve A.Ö. idaresindeki iki otomobil çarpıştı. Kazada yedi kişi yaralandı ve 112 acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Trafik polisi ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada biri kadın 2 kişi yaralandı. Yenice Mahallesi'nde N.A, eşi ve çocuğu ile Atatürk Bulvarı'nda yürürken aralarında husumet bulunan M.S. ve eşi G.S. ile karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. N.A. ve M.S'nin belirli mesafe birbirlerinden uzaklaştıktan sonra karşılıklı tabancayla ateş etmeleri sonucu N.A. ve G.S. yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Pamukova Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, M.S'yi olayda kullandığı silahla yakaladı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, iki ailenin karşılaşması ve birbirlerine ateş açması yer alıyor.
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