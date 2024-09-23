Nusaybin\'de otomobil uçuruma yuvarlandı

3.Sayfa

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 4 çocuk bindikleri otomobilin el frenini indirince araç uçuruma yuvarlandı. Kazada 2'si ağır 4 çocuk yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Nusaybin ilçesi Gürün Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 çocuk bindikleri otomobilde el frenini indirdi. Hareket eden otomobil uçuruma yuvarlandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan 2'si ağır yaralı 4 çocuk Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN