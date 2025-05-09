Mardin'in Nusaybin ilçesinde park halindeki otomobil, bir anda alev topuna dönerek kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, Çağ Çağ Caddesi'nde park halindeki otomobil aniden alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Nusaybin'de Park Halindeki Araç Alev Aldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?