Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, dün gece saatlerinde Fırat Mahallesinde meydana geldi. 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Nusaybin'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı - Son Dakika
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