Nusaybin\'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Fırat Mahallesinde meydana geldi. 2 grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN