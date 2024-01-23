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Nusaybin'de tır devrildi: Sürücü yaralandı - Son Dakika
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Nusaybin'de tır devrildi: Sürücü yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir tır devrildi. Kazada sürücü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Nusaybin\'de tır devrildi: Sürücü yaralandı
23.01.2024 - 18:13,
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Nusaybin ilçesi Hasantepe Mahallesi mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü, ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA
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