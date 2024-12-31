Nusaybin\'de TIR Devrildi: Sürücü Yaralandı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Çölova Mahallesi'nde Uluslararası İpekyolu'nda plakası belirlenemeyen tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan tır şoförü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapanırken olayla ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN