Ödemiş\'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 24 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Artıcak Mahallesi'nde ormanlık alanda dün saat 15.35'te çıkan yangına müdahale gün boyu devam etti. Ekiplerin, 4 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile havadan ve karadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları ise devam ediyor. - İZMİR