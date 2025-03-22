Öfkeli Baba, Oğlunu Yere Attı - Son Dakika
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Öfkeli Baba, Oğlunu Yere Attı

Öfkeli Baba, Oğlunu Yere Attı

Tekirdağ'da baba, eşiyle tartıştıktan sonra 2 yaşındaki oğlunu yere atarak beyin kanaması geçirmesine neden oldu.

22.03.2025 20:18
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde eşiyle tartıştıktan sonra 2 yaşındaki oğlunu yere atarak beyin kanaması geçirmesine neden olan baba sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İddiaya göre, Muradiye Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, eşi B.Ç. ile tartışan H.İ.Ç. (18), öfkelenerek hıncını 2 yaşındaki oğlu H.Ç.'den çıkardı. Sinirle oğlunun uyuduğu odaya giren baba H.İ.Ç., yatağından kaldırdığı çocuğu fırlatıp yere attı. Yaşanan arbedede 2 yaşındaki çocuk beyin kanaması geçirdi. Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan çocuk, ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Kafa travması geçirdiği değerlendirilen çocuğun tomografisi çekildi. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen çocuk, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Adli rapor tutulmasının ardından şüpheli baba H.İ.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheli baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tekirdağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

Öğle saatlerinde yoğun bakım ünitesinden çıkarılarak çocuk servisine alınan 2 yaşındaki H.Ç.'nin hayati tehlikeyi atlattığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

H.İ.Ç.'nin sürekli eşiyle kavga ettiğini aktaran komşuları ise gece saatlerinde yaşanan kavgayı duyduklarını, büyük bir gürültü geldiğini ve bir eşyanın yere fırlatıldığını zannettiklerini kaydettiler.

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Politika, Muratlı, 3-sayfa, Hukuk, Çocuk, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Öfkeli Baba, Oğlunu Yere Attı - Son Dakika

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