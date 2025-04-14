''Oğlu benim babam değilsin'' deyince test yaptıran iş insanına şok üstüne şok - Son Dakika
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''Oğlu benim babam değilsin'' deyince test yaptıran iş insanına şok üstüne şok

\'\'Oğlu benim babam değilsin\'\' deyince test yaptıran iş insanına şok üstüne şok

İzmir'de yaşayan iş insanı Ali Zeybek boşanmasının ardırdan, 8 yaşındaki büyük oğlunun ''Babam değilsin'' sözleri üzerine 3 çocuğuna özel laboratuvarda DNA testi yaptırdı. Bu testte ikizlerinin kendisinden, büyük oğlunun ise kendisinden olmadığını öğrendi. Bunun üzerine açtığı soy bağının reddi davasını ise eski eşinin, DNA testine büyük oğlu yerine 1.5 yaş küçük oğlunu götürmesi nedeniyle kaybetti.

14.04.2025 11:27
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İzmir'in Karaburun ilçesinde restoran, kafe ve market işleten, ayrıca bağ bahçe, nergis tarlaları bulunan iş insanı Ali Zeybek, 3 çocuğunun annesi eşi F.B'den 2020'de geçimsizlik nedeniyle boşandı.

"BENİM BABAM DEĞİLSİN"

Ardından, velayetleri annelerine verilen çocuklarıyla görüştüğü sırada, babasının adını verdiği büyük oğlu H.E.Z'nin "Benim babam değilsin" sözleri üzerine, büyük bir şok yaşadı. Bunun üzerine Zeybek, 8 yaşındaki oğlu H.E.Z ve 6.5 yaşındaki ikizleri Y.A.Z ve A.Z'ye özel laboratuvarda DNA testi yaptırdı. Bu testte ise ikizler kendi çocuğu çıkarken, H.E.Z'nin kendisinden olmadığını öğrendi.

ÖRNEK KARDEŞTEN ALININCA DAVAYI KAYBETTİ

Sabah'ta yer alan habere göre; İkinci bir şok yaşayan Zeybek, Karaburun Asliye Hukuk Mahkemesi'nde soy bağının reddi davası açtı. Mahkeme kararı doğrultusunda Ali Zeybek 26 Ağustos 2024'te kuruma giderek DNA testi için örnek verdi. Ancak F.B, oğlu H.E.Z'yi DNA testine götürmek için, yaz boyu babalarında olan ikizlerin geri dönüşünü bekledi. 18 Eylül 2024'te de H.E.Z yerine 1.5 yaş küçük oğlu Y.A.Z'yi Adli Tıp Kurumu'na götürüp, DNA örneği aldırdı. DNA testine yanlış çocuk sokulunca Ali Zeybek, soy bağının reddi davasını kaybetti.

YENİDEN ÖRNEK ALINACAK

Bunun üzerine babalık davalarında uzman avukat Varol Turbay'a başvurdu. Dosyayı inceleyen Turbay, Adli Tıp Kurumu'nda DNA örneği alınan çocuğun fotoğrafını müvekkiline teşhis ettirince H.E.Z değil Y.A.Z olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine İzmir Adli Tıp Kurumu, Karaburun Asliye Hukuk Mahkemesi'ne ihbarda bulunarak Ali Zeybek, F.B. ile çocuklar H.E.Z, Y.A.Z ve A.Z'nin bir arada olduğu zamanda yeniden örnek alınmasını talep etti.

HAKİM 'KANDIRILDIM' DİYE İHBARDA BULUNABİLİR

Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan avukat Varol Turbay, "Adli Tıp Kurumu anne, baba ve 3 çocukların hepsinin bir arada olduğu bir zamanda yeniden örnek alınması gerektiğini tutanakta belirtti. Ayrıca bizim ihbarımız üzerine mahkemeye hazırladığı tutanağı gönderip, ihbarda bulundu. Yerel mahkeme henüz gerekçeli kararı yazmadı. Yazılırsa istinaf edeceğiz. Türkiye'de de bir ilk olacak. Mahkeme hakimi gerekçeli kararı yazmadan kendisinin de kandırılması nedeniyle ihbarda bulunabilir" dedi.

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Aile İçi Şiddet, Ali Zeybek, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, İzmir, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ''Oğlu benim babam değilsin'' deyince test yaptıran iş insanına şok üstüne şok - Son Dakika

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