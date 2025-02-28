Oğluyla Tartışan Kadına Hapis Cezası - Son Dakika
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Oğluyla Tartışan Kadına Hapis Cezası

Oğluyla Tartışan Kadına Hapis Cezası

Bolu'da 12 yaşındaki çocuğu otomobiliyle ezdikten sonra 2 yıl 11 ay hapis cezası aldı.

28.02.2025 12:50
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Bolu'nun Gerede ilçesinde oğluyla tartışan 12 yaşındaki çocuğu otomobiliyle ezdiği gerekçesiyle yargılanan kadına, 2 yıl 11 ay hapis cezası verildi.

Kitirler Mahallesi'nde 11 Ağustos'ta meydana gelen olayda, G.M.U. isimli kadın, Belkıs Sabancı Sokak üzerinde arkadaşıyla birlikte bisiklete binen 12 yaşındaki S.E.Y'i otomobiliyle ezdi. S.E.Y. otomobilin altında kaldı, arkadaşı ise kazadan kıl payı kurtuldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin altından çıkarılan S.E.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

S.E.Y'nin, olayı gerçekleştiren G.M.U'nun oğlu ile arkadaş olduğu, çocuklar arasında kavga yaşandığı ve kadının bu sebeple olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Olaydan kısa bir sonra gözaltına alınan ve ifadesi sonrasında adliyeye sevk edilen G.M.U'ya, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezası verildi. G.M.U'nun çocuğu ezdiği anlara ait görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından kadının ev hapsi cezası tutukluluğa çevrildi, evinden alınan G.M.U. cezaevine gönderildi. Bir süre sonra bu karar yeniden ev hapsine çevrildi.

Olaya ilişkin Gerede Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, G.M.U'nun "Kendini savunamayacak durumdaki çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 20 yıla kadar hapsi istendi. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında sanık G.M.U., mağdur çocuk S.E.Y., ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan mağdur çocuğun sağlık durumuyla alakalı rapor tamamlandı. Mahkeme raporun sunulmasının ardından sanık G.M.U. için karar verildi. Karar duruşmasında tarafların son sözü soruldu.

"Benim çocuğumun hayatıyla kumar oynadı"

Duruşmada konuşan S.E.Y.'nin babası S.Y., "Benim çocuğumun hayatıyla kumar oynadı. Gerekli cezayı almasını istiyorum" dedi.

"Beraatimi talep ediyorum"

Mağdur çocuğun ailesiyle komşuluğunun bittiğine ve yaşananlara üzgün olduğunu ifade eden sanık G.M.U., "Yaşananlar için çok üzgünüm. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık G.M.U'ya "kasten yaralama" suçundan 2 yıl hapis cezası verdi ancak eylemin araçla gerçekleştirilmesi nedeniyle ceza yarı oranında artırılarak 3 yıla çıkarıldı. Sanık, indirim de uygulanarak toplamda 2 yıl 11 ay hapis cezasına hükmedildi. Son olarak mahkeme heyeti, ev hapsinin kaldırılmasına ve sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. - BOLU

Kaynak: İHA

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