Öğrencisi ile ilişkiye giren kadın öğretmen tutuklandı

ABD'de 30 yaşındaki öğretmen Christina Formella, 15 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla kocasının şaşkın bakışları altında tutuklandı. Olay Chicago, Illinois'de yaşandı.

Yeni yayınlanan polis kamera görüntülerinde, Formella'nın evinin önüne park ettikten hemen sonra polis tarafından durdurulduğu görülüyor. Polis memuru tutuklandığını bildirdiğinde, öğretmen ellerini havaya kaldırıyor ve kelepçeleniyor. Bu sırada şaşkına dönen kocası "Bir yere mi gidiyor?" diye soruyor.

Polis arabasına bindirildikten sonra Formella, "Kocam da geliyor mu?" diye soruyor. Kocasının suçlamalardan habersiz olduğu anlaşılıyor. Karakola doğru yol alırken öğretmen "Başım belada mı?" diye sorarak neden tutuklandığını anlamaya çalışıyor.

Karakolda sorgulandıktan ve suçlamalarla yüzleştikten sonra, polis arabasına geri döndüğünde Formella'nın duygusal olarak çöktüğü görülüyor. Ağlamaya başlayan öğretmen "Kusacak gibi hissediyorum" ve "Aman Tanrım" diye tepki veriyor.

Savcılara göre, Downers Grove South Lisesi'nde öğretmenlik yapan ve erkek futbol takımını çalıştıran Formella, 2023 Aralık ayında okul günü başlamadan önce bir sınıfta öğrenciye cinsel saldırıda bulundu. Suçlamalar arasında iki adet ağırlaştırılmış cinsel istismar ve bir cinsel saldırı bulunuyor.

Olay, çocuğun annesi oğluna yeni bir telefon alıp iCloud hesabını bağlarken ortaya çıktı. Anne, oğlu ile öğretmen arasında cinsel içerikli mesajlar buldu ve hemen polis departmanına başvurdu.

İlçe savcısı Robert Berlin, "Bayan Formella'ya karşı iddialar son derece rahatsız edici. Öğretmen ve koç olarak güven ve otorite konumunu kullanarak reşit olmayan bir öğrenciye cinsel saldırıda bulunduğu iddia ediliyor. Bu tür davranışlar tolere edilmeyecektir" dedi.

Formella, 18 yaşından küçük kimseyle temas kurmaması ve okula girmemesi şartıyla kefaletle serbest bırakıldı ve idari izne çıkarıldı. Okul müdürü velilere gönderdiği e-postada, "Yıkılmış durumdayız ve topluluğumuz sarsıldı. Bir yetişkin en ciddi ihlalle suçlandı ve güven bozuldu" ifadelerini kullandı.