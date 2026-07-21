Öğretmen Adayları ile Buluşma - Son Dakika
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Öğretmen Adayları ile Buluşma

Öğretmen Adayları ile Buluşma
21.07.2026 09:41
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Erzurum'da öğretmen adaylarıyla bir araya gelen eğitimciler, meslek deneyimlerini paylaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Fethi Fahri Kaya, Bakan Danışmanı Teoman Kümbet ve İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ile birlikte Erzurum Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim gören öğretmen adaylarla bir araya geldi.

Nene Hatun Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici yaptı. Konuşmasında öğretmenlik mesleğinin taşıdığı sorumluluğa ve Türkiye Yüzyılı'nın eğitim vizyonunda öğretmenlerin üstleneceği role vurgu yapan İl Müdürü Ekici, öğretmen adaylarına başarı dileklerini iletti. Ardından söz alan Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Fethi Fahri Kaya ise mesleki kariyerinden ve yıllara dayanan tecrübelerinden örnekler paylaşarak öğretmen adaylarına önemli tavsiyelerde bulundu. Kaya, eğitimde idealizm, özveri ve sürekli gelişimin önemine dikkat çekti. Program sonrasında öğretmen adayları görüş ve taleplerini dinleyen İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, genç meslektaş adaylarıyla yakından ilgilenerek eğitim süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşma, günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etkinlik, 3. Sayfa, Erzurum, Güncel, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Öğretmen Adayları ile Buluşma - Son Dakika

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