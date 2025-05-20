Öğretmene 'Karabaş' İfadesiyle Açığa Alma - Son Dakika
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Öğretmene 'Karabaş' İfadesiyle Açığa Alma

Hatay'da bir öğretmen, tesettürlü öğrencisine 'Karabaş' diyerek açığa alındı. Soruşturma başlatıldı.

20.05.2025 18:49
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Tesettürlü öğrencisine 'Karabaş' diye hitap ettiği iddia edilen öğretmen açığa alındı

HATAY - Hatay'da 11 yaşındaki tesettürlü öğrencinin, öğretmeni tarafından 'Karabaş' ifadesine maruz kaldığını iddia etmesi üzerine başlatılan soruşturmada öğretmen açığa alındı.

Olay, Hatay'ın Erzin ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede bulunan bir ortaokulda öğrenim gören 5. sınıf öğrencisi H.K. (11), derste sınıf arkadaşında kalem almak için arkasına döndüğü sırada fen bilgisi öğretmeni tarafından 'Önüne dön karabaş' şeklinde hitaba maruz kaldı. Sınıf arkadaşlarının önünde duyduğu sözler karşısında gözyaşlarını tutamayan tesettürlü öğrenci H.K., durumu eve gelince babasına anlattı. Baba Harun K. (35), duydukları karşısında öğretmen hakkında okul idaresine ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sözlü ve CİMER'e yazılı şikayette bulundu. Gelen şikayetler üzerine Hatay Valiliği tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 'Karabaş' ifadesinde bulunduğu iddia edilen öğretmenin açığa alındığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, Eğitim, Hukuk, Hatay, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Öğretmene 'Karabaş' İfadesiyle Açığa Alma - Son Dakika

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