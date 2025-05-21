Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, Timur Cihantimur, Bülent Cihantimur ve Eylem Tok hakkındaki şikayetini geri çekti. Şükriye Aci savcılığa verdiği dilekçede, "Maddi ve manevi zararımız karşılandı" dedi.
Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci'den de açıklama geldi. Özer Aci, "Ben davama devam ediyorum, davamdan vazgeçmedim" ifadelerini kullandı.
İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un kaza yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Oğuz Murat Aci'nin eşi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti - Son Dakika
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