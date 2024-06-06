Okul önünde alev alev yanan araç korkuttu - Son Dakika
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Okul önünde alev alev yanan araç korkuttu

Okul önünde alev alev yanan araç korkuttu Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Şehitler Ortaokulu önünde bir anda alev alıp yanmaya başlayan araç korkuya ve paniğe neden oldu.

06.06.2024 21:25
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Okul önünde alev alev yanan araç korkuttu

MANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Şehitler Ortaokulu önünde bir anda alev alıp yanmaya başlayan araç korkuya ve paniğe neden oldu.

Saat 18.40 civarında Şehitler Ortaokulu önünde okul çıkışı sırasında aniden alev alan araç hurdaya döndü. Otomobilin alev aldığı sırada olay yerinden geçen MASKİ aracı tarafından söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Okul çıkışı olması nedeniyle özellikle çocukların yanan aracın etrafında olması yürekleri ağza getirirken çevredeki sürücülerin yangın söndürme tüpleri ile müdahale etmeye çalıştığı sırada yangın, MASKİ ekiplerine ait bir araçtan yapılan müdahale ile söndürüldü.

Kaynak: İHA

Şehzadeler, Manisa, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Okul önünde alev alev yanan araç korkuttu - Son Dakika

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