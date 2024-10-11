Oltu'da Yunus Taşkın'a Dayanışma - Son Dakika
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Oltu'da Yunus Taşkın'a Dayanışma

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Yunus Taşkın'a yapılan saldırıya Oltu halkı sahip çıkarak destek kampanyaları düzenliyor.

11.10.2024 10:54
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Darp edilerek parası alınan vatandaşa ilçe halkı sahip çıktı

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinin sevilen simalardan Yunus Taşkın'a yapılan çirkin saldırı vatandaşların tepkisine neden oldu.

Ardahan'da, Oltu'nun sevilen simalarından Yunus Taşkın (49), iki kişi tarafından darp edilerek cebindeki parası alındı. Olay sonrası Oltu halkı, Taşkın'a destek vermek amacıyla harekete geçti. Oltulular, Yunus Taşkın'a sahip çıkmak ve yaşanan saldırıyı kınamak için sosyal medya platformlarında kamuoyu oluşturmaya başladı. Taşkın'ın hastanede tedavi gördüğü süre boyunca destek kampanyaları ve dayanışma etkinlikleri düzenleniyor. Halk, Taşkın'ın yanında olduklarını göstermek için hastaneye ziyarete giderken, sosyal medya üzerinden de "#YunusTaşkınYanındayız" etiketiyle paylaşımlar yapılıyor.

Oltu Barosu'ndan Avukat Bahadır Fatih Erdoğan, Taşkın'ın hukuki mücadelesini üstlendi. Avukat Fatih Erdoğan, "Yunus Hoca sahipsiz değildir. Verilen sağlık raporuna itiraz edeceğiz ve hukuk mücadelesini sürdüreceğiz," dedi. Özürlü vatandaşa yönelik yaşanan çirkin saldırı ilçede dayanışma ruhunu pekiştirirken, Taşkın'a yönelik saldırının faillerinin bulunması için yetkililerin çalışmalarını sürdürdüğü bildiriliyor. Oltu halkı, Yunus Taşkın'ın sağlığına kavuşması ve adaletin yerini bulması için ortak bir ses çıkararak destek olmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Oltu'da Yunus Taşkın'a Dayanışma - Son Dakika

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