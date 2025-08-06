Ölü Yunus Sahile Vurdu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kıyıya vuran ölü yunus, vatandaşları üzdü.
Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıda hareketsiz halde yatan bir yunusu fark etti. Durumu hemen yetkililere bildirildi.
Yapılan ilk incelemede yunusun hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler, ölü yunusun sahilden kaldırılması için çalışma başlatacağı belirlendi. Olayı gören vatandaşlar, deniz canlılarının bu şekilde sahile vurmasının üzücü olduğunu ifade etti. - TEKİRDAĞ
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