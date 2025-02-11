Ölümden Döndüler - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ölümden Döndüler

Geniş Video İzle

Mersin'de motosikletliler, kamyonetin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Yaralılar iyi.

11.02.2025 09:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Motosikletlinin saniyelerle ölümden döndüğü anlar kamerada

MERSİN - Mersin Erdemli'de motosiklette bulunan 2 kişi kamyonetin altında kalmaktan saniyeyle kurtuldu, yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü ve arkadaşının durumunun iyi oluğu öğrenildi. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, İlçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesi Kerim Kiya ile Kamil Cırık caddelerinin kesiştiği noktada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.T. idaresindeki 33 VEK 62 plakalı kamyonet Mersin- Antalya D-400 karayolu istikametine doğru döndüğü sırada karşı caddeden gelen A.B.K. yönetimindeki 33 ATD 871 motosikletli panikle kaydırdı. Kayan motosiklet, kamyonetin arka kısmına çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan E.K. yere savrularak yaralandı. Ölümden kıl payı kurtulan motosikletlilerin o anları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Güvenlik, 3-sayfa, Erdemli, Ulaşım, Mersin, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ölümden Döndüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:55 İstanbul’da kar yağışı nedeniyle 2 ilçede okullar tatil edildi İstanbul'da kar yağışı nedeniyle 2 ilçede okullar tatil edildi
10:49 İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti
09:46 3’lü toplantıya damga vuran olay Yavaş’ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış 3'lü toplantıya damga vuran olay! Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış
08:08 İstanbul’da 9 belediyeye terör operasyonu İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu
07:15 Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak
15:38 Model, iki erkekle cinsel içerikli film çektiği sırada balkondan düşerek hayatını kaybetti Model, iki erkekle cinsel içerikli film çektiği sırada balkondan düşerek hayatını kaybetti
15:37 CHP kurultayına başlatılan soruşturma sonrası akıllara Erdoğan’ın sözleri geldi CHP kurultayına başlatılan soruşturma sonrası akıllara Erdoğan'ın sözleri geldi
15:28 Trump “Gazze’yi satın almaya kararlıyım“ dedi, Kremlin’den yanıt gecikmedi Trump "Gazze'yi satın almaya kararlıyım" dedi, Kremlin'den yanıt gecikmedi
15:17 Engelli gazilerin önünden golf arabasıyla geçen Prens Harry ve Meghan Markle tepki çekti Engelli gazilerin önünden golf arabasıyla geçen Prens Harry ve Meghan Markle tepki çekti
15:16 Çağatay Ulusoy trafikte konser verdi Mustafa Mert Koç ile ’Kayıp’ şarkısını söyledi Çağatay Ulusoy trafikte konser verdi! Mustafa Mert Koç ile 'Kayıp' şarkısını söyledi
15:10 Altaylı’dan Adana Demirspor’un sahadan çekildiği maç için olay iddia Altaylı'dan Adana Demirspor'un sahadan çekildiği maç için olay iddia
15:06 Adana Demirspor’un sahadan çekildiğini gören küçük çocuk babasından bakın ne istedi Adana Demirspor'un sahadan çekildiğini gören küçük çocuk babasından bakın ne istedi
15:03 Trump, yuhalanan şarkıcı Taylor Swift’i ti’ye aldı Trump, yuhalanan şarkıcı Taylor Swift'i ti'ye aldı
14:57 Galatasaray’ın yıldızı Osimhen için dünya devinden çılgın plan Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için dünya devinden çılgın plan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 11:17:02. #1.13#
SON DAKİKA: Ölümden Döndüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.