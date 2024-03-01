Ölümden saniyelerle böyle kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ölümden saniyelerle böyle kurtuldu

Elazığ'da kaldırımda yürüyen bir vatandaşın üzerine binadan kopan taş parçaları düştü. Vatandaşın ölümden saniyelerle kurtulma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayı incelemeye başladı.

01.03.2024 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ölümden saniyelerle böyle kurtuldu

ELAZIĞ - Elazığ'da kaldırımda yürüyen bir vatandaşın üzerine binadan kopan taş parçaları düştü. Vatandaşın ölümden saniyelerle kurtulma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Şehit İlhanlar Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda yürüyen kimliği belirlenemeyen vatandaşın üzerine 7 katlı bir binanın son katında bulunan balkondaki taş parçalar düştü. Neye uğradığını şaşıran vatandaşlar panikle etrafa kaçışırken, bir vatandaş düşen taşlar nedeni ile boyun kısmından yaralandı. Olayın ardından esnafın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri, olayın yaşandığı bölgede inceleme başlatırken, binadan kopan parçaların düşme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Ölümden saniyelerle böyle kurtuldu
Kaynak: İHA

Elazığ, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ölümden saniyelerle böyle kurtuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2024 12:25:56. #1.11#
SON DAKİKA: Ölümden saniyelerle böyle kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement