3.Sayfa

Önce darp, sonra gasp... 2 arkadaşı önce dövdüler, sonra da gitar ve cep telefonunu gasp ettiler

SAMSUN - Samsun'da darp edilen iki çocuğun gitarı ve cep telefonlarının gasp edilmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Mekke Caddesi'nde 4 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saldırıya uğrayarak darp edilen 14 yaşındaki A.G. ve 16 yaşındaki O.G., saldırganların elinden kurtulmak için çay ocağına sığındı. Saldırganlar çocukların peşinden gidip darp etmeyi sürdürerek çay ocağına da zarar verdiler, mağdurların cep telefonu ile elektrikli gitarlarını gasp ettiler.

2 saldırgan kaçarken, polis yaptığı araştırmada gasp ve darp olaylarına karışan şüphelilerin T.İ.ve C.İ.olduğunu tespit etti. Olayla ilgili C.İ., Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen C.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Firarda olan T.İ.'nin ise yakalanmasına çalışılıyor.