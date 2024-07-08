Onlarca konteyneri alevler sardı
Konteyner çarşıda büyük yangın
Konteyner yangınlarında patlamalar yaşanıyor
MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Küçük sanayinede bulunan konteyner kentte yangın çıktı. Alevler kısa sürede onlarca konteyneri sararken ara ara patlamalar yaşanıyor.
Yangın, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi, Çavuşoğlu mahallesi Küçük Sanayi Sitesinde Konteyner çarşıda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede onlarca konteynere sıçradı. Yer yer patlamalarında yaşandığı yangına çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra TOMA araçları da müdahale ediyor.
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