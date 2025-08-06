Ordu'da 15 Tutuklama

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan ve yakalanan 22 şahıstan 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 88 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 22 şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU