Ordu'da 18 Bin Araç Kontrol Edildi - Son Dakika
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Ordu'da 18 Bin Araç Kontrol Edildi

Ordu\'da 18 Bin Araç Kontrol Edildi

Ordu'da trafik denetimlerinde 18 bin 171 araç kontrol edildi, 47 kaza yaşandı, 59 yaralı var.

15.10.2024 15:46
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Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 18 bin 171 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 47 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 59 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 48 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 94 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 54 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 92 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 575 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 83 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 258 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 272 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 17 bin 171 araç kontrol edildi, 2 bin 946 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 42 araç trafikten men edildi ve 48 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU

Kaynak: İHA

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