Ordu'da 20 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Ordu'da 20 Aranan Şahıs Yakalandı

Ordu'da polis, farklı suçlardan aranan 20 şahısı yakaladı, 18'i tutuklandı.

02.01.2025 10:40
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Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 20 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 45 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 20 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da 20 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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