Ordu\'da Asayiş Olayları Azaldı

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Ordu Valiliği'nde düzenlenen toplantı ile emniyet ve jandarmanın 2024 yılı faaliyetlerine göre, ilde meydana gelen 24 bin 386 asayiş olayında 27 bin 15 şüpheli şahsa işlem yapıldığı, 320 şahsın tutuklandığı belirtildi. Vali Muammer Erol, yeni yol öncesi il genelinde 2 bin 58 personel ve 415 ekip ile yılbaşı güvenlik tedbirleri alındığını aktardı.

Valilik toplantı salonunda, İl Güvenlik, Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı düzenlendi. Vali Muammer Erol başkanlığında düzenlenen toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'nın, il genelinde 2024 yılında gerçekleştirdiği asayiş, narkotik ve siber suçlar, terör, kaçakçılıkla mücadele ve göçmen kaçakçılığı başta olmak üzere asayiş ve güvenliğin sağlanması noktasında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler paylaşıldı.

Suç oranları azaldı, aranması bulunan 3 bin 250 şahıs yakalandı

Vali Muammer Erol, programda yaptığı açıklamada, 2023 yılı ile 2024 yılı kıyaslandığında, kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda azalma olduğunu ifade ederek, "2024 yılında asayiş olayları ile ilgili ilimiz genelinde; kişilere karşı işlenmiş 10 önemli suç kategorisinde 2023 yılı ile 2024 yılı kıyaslandığında olay sayılarında yüzde 9,3 azalma meydana gelmiş, ayrıca 2024 yılı içerisinde yüzde 99,8 aydınlatma oranına ulaşılmıştır. Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç kategorisinde ilimiz genelinde 2023 yılı ile 2024 yılı kıyaslandığında olay sayılarında yüzde 42 azalma meydana gelmiş, ayrıca 2024 yılı içerisinde yüzde 95,8 aydınlatma oranına ulaşılmıştır. Yapılan çalışmalarda hapis cezasına göre aranan bin 876 şahıs, ifade için aranan bin 374 şahıs olmak üzere toplamda 3 bin 250 aranan şahıs yakalanmıştır" dedi.

"24 bin 386 asayiş olayında, 27 bin 15 şüpheli şahsa işlem yapıldı, 320 şahıs tutuklandı"

2024 yılında meydana gelen toplam 24 bin 386 asayiş olayında, 27 bin 15 şüpheli şahsa işlem yapıldığını, bu çalışmalarda 320 şüpheli şahsın tutuklandığını ifade eden Vali Muammer Erol, "Meydana gelen asayiş olaylarında ve yapılan çalışmalarda 402 adet tabanca, 230 adet av tüfeği, 6 bin 43 adet tabanca fişeği, 225 adet kurusıkı tabanca ve 221 adet delici kesici alet ele geçirilmiştir. 2024 Yılı içerisinde meydana gelen intihar olaylarında ise 43 intihar olayı meydana gelmiştir" şeklinde konuştu.

Kaçakçılık ile mücadele çalışmaları

Polis ve jandarma ekipleri tarafından, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 2024 yılında yapılan 588 operasyonda bin 171 şahsın yakalandığını, 79 şahısın tutuklandığını, 66 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildiğini söyleyen Vali Erol, "Yapılan operasyonlar sonucu bin 938 litre alkollü içki, 18 milyon 905 bin 650 dal makaron, 807 bin 870 dal içi doldurulmuş makaron, 6 bin 630 kilogram açık kıyılmış tütün, 392 adet kaçak puro, 608 paket kaçak sigara, 761 adet paketlenmiş tütün, 89 adet tabanca, 3 bin 932 adet fişek, 297 adet sahte belge, 11 bin 479 adet muhtelif kaçak emtia, 118 adet kaçak cep telefonu, 10 bin 129 adet cinsel içerikli ürün, 45 av tüfeği, 50 gaz-kuru sıkı tabanca, 810 adet sahte para, 94 adet çek-senet, 719 adet elektronik sigara, 272 adet sikke-obje, 98 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları

Uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik olarak 2024 yılında yapılan bin 458 operasyonda, bin 647 şahsın yakalandığını, 170 şahsın ise tutuklandığını vurgulayan Vali Erol, gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 573 gram kokain, 154 gram bonzai hammaddesi, 4 kilo 955 gram metamfetamin, 3 bin 426 adet extacy, 17 bin 144 adet sentetik ecza, 72 kilo 230 gram skunk, 9 gram eroin, 20 kilo 192 gram esrar, 376 kök kenevir bitkisi, 8 kilo 986 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildiğini aktardı.

Bir yılda 1 milyon 176 bin 992 araç denetlendi, 153 bin 94 sürücüye işlem yapıldı

Toplantıda, il genelinde polis ve jandarma ekiplerince yürütülen trafik çalışmalarından da bilgiler paylaşan Vali Muammer Erol, şu ifadelere yer verdi:

"Trafikte sıfır can kaybı hedefiyle, vatandaşlarımızın trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan trafik denetimlerinde, 2024 yılında toplam 1 milyon 176 bin 992 araç kontrol edilmiş, 153 bin 94 araç sürücüsüne muhtelif maddelerden işlem yapılmış, 5 bin 440 araç trafikten men edilmiş, 2 bin 826 araç sürücüsünün sürücü belgesine geri alınmıştır. 2024 yılında, kaza yerinde 14 ölümlü trafik kazası meydana gelmiş 18 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İlimiz genelinde alınan tüm tedbirlere rağmen 2 bin 505 yaralamalı trafik kazası meydana gelmiş, bu kazalarda 3 bin 780 vatandaşımız yaralanmıştır."

"İlimiz genelinde 2 bin 58 personel ve 415 ekip ile yılbaşı güvenlik tedbirleri alınmıştır"

Yılbaşı öncesi ekiplerin il genelinde teyakkuzda olduğunun da altını çizen Erol, "Vatandaşlarımızın yeni yıl programlarını huzur ve güven ortamı içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla genel güvenlik ve asayişin temini, şehirler arası ve şehir içi yollarda trafik akışının diğer günlere oranla daha da yoğunlaşacağı dikkate alınarak, ilimiz genelinde 2 bin 58 personel ve 415 ekip ile yılbaşı güvenlik tedbirleri alınmıştır. Bize, 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimlerimize bizzat başvurarak 24 saat ulaşabilirsiniz" açıklamalarında bulundu. - ORDU