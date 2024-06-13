Ordu'da Eski Koca, Boşandığı Eşini Keser Sapı ile Öldürdü

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Ordu'da, boşandığı eşini keser sapı ile vurarak öldüren eski koca hakim karşısına çıktı.

Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde eski karısı Ayşe Çetin'i (48), 28 Ağustos 2023 yılında keser sapı ile vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mükerrem Başarmak (49), 2'nci kez hakim karşısına çıktı. Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Mükerrem Başarmak ile taraf avukatları katıldı.

Tanık ifadelerinin dinlenmesinin ardından konuşan tutuklu sanık, önceki beyanlarını yineleyerek, tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, iki tarafın avukatlarını dinlemesinin ardından sanığın tutukluluk halinin devamına, duruşmanın ise ileri bit tarihe ertelenmesine karar verdi.

Öte yandan, sanığın, 'boşandığı kadını tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılması istenen iddianame, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. - ORDU