Ordu\'da Genç Kadın Ağaçta Asılı Bulundu

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde 1 çocuk annesi genç kadın, ağaca asılı halde ölü bulundu.

Olay, Aşıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 çocuk annesi 20 yaşındaki Arzu A., evinin yanında bulunan ağaçta asılı halde bulundu. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı. - ORDU