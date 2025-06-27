Ordu\'da Motor Yangını, Otomobil Küle Döndü

Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan yangın sonucu bir otomobil kullanılmaz hale geldi.

Olay, ilçeye bağlı Ataköy Mahallesi Çaybaşı Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çaybaşı istikametinde seyir halinde ilerlemekte olan Naile Özbaş yönetimindeki 52 ADV 892 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Yangının çıktığını fark eden otomobil sürücüsü aracı yol kenarına çekti. Kısa sürede alevler büyüyerek tüm aracı kapladı. Yangın nedeniyle olması muhtemel bir kazayı önlemek amacıyla yol, geçici bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye Grup Amirliği itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelerek yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU