Ordu'da polis ekipleri tarafından aranan 29 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Ordu'da polis ekipleri tarafından aranan 29 şahıs yakalandı

Ordu\'da polis ekipleri tarafından aranan 29 şahıs yakalandı

Ordu'da polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda aranması bulunan 29 şahıs yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 37 şahıs hakkında işlem yapıldı. Ayrıca, farklı suçlardan aranan 29 şahıs da yakalandı ve adli mercilere sevk edildi. Tutuklanan 14 şahıs cezaevine gönderildi.

14.05.2024 17:25
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Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde aranması bulunan 29 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 37 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem yapıldı. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 29 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da polis ekipleri tarafından aranan 29 şahıs yakalandı - Son Dakika

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