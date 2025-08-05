Ordu\'da Şüpheli Valiz Panikletti

Ordu'da yol kenarında unutulan valiz, ekipleri harekete geçirdi.

Altınordu ilçesi Düz Mahalle'de yol kenarında valiz gören vatandaşlar, şüpheli olma ihtimaline karşı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. Bu esnada trafik kontrollü bir şekilde sağlandı, vatandaşların ise bölgeye yaklaşmasına izin verilmedi. Valiz, sahibinin gelmesi ile birlikte polis kontrolünde açıldı, içerisinde ise kıyafetler olduğu görüldü.

Sahibinin, valizi teslim almasının ardından durum normale döndü. - ORDU