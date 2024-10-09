Ordu'da Trafik Denetimlerinde 15 Bin Araç Kontrol Edildi - Son Dakika
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Ordu'da Trafik Denetimlerinde 15 Bin Araç Kontrol Edildi

Ordu\'da Trafik Denetimlerinde 15 Bin Araç Kontrol Edildi

Ordu'da yapılan denetimlerde 15 bin araç kontrol edildi, 2 bin 905 sürücüye ceza uygulandı.

09.10.2024 09:53
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Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 15 bin 66 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 44 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 56 kişinin yaralandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler çerçevesinde 51 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 91 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 49 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 70 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 612 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 121 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 287 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 262 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 15 bin 66 araç kontrol edildi, 2 bin 905 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 51 araç trafikten men edildi ve 51 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı. - ORDU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ordu'da Trafik Denetimlerinde 15 Bin Araç Kontrol Edildi - Son Dakika

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