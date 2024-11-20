Orhangazi'de Fabrikada Gaz Sızıntısı

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İplik fabrikasında zehirli gazdan 19 kişi etkilendi

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir iplik fabrikasının boyahane bölümünde kimyasal tepkime sebebiyle 19 kişi zehirli gazdan etkilendi. 19 kişinin Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam ederken, hayati tehlikeleri olmadığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, saat 10.00 sıralarında Ormo Yün İplik Sanayi fabrikasının boyahane bölümünde kimyasal reaksiyon kaynaklı bir salınım gerçekleşti. Yaşanan kimyasal tepkime sebebiyle fabrikayı yoğun bir kimyasal duman sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fabrika yönetimi bin 150 işçiyi binadan tahliye ederken, 19 işçi zehirli gazdan etkilendi. Gazdan etkilenen işçiler Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılırken, gaz zehirlenmesi olması nedeniyle acil servis kapatıldı. 10 işçi hastanenin Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler Servisi'nde kontrol altına alındı. Olayın hemen ardından boyahane bölgesinde gerekli güvenlik önlemleri alınırken, gaz sızıntısı kontrol altına alındı. Yaşanan olay sonrasında fabrika yönetimi tüm işçileri evlerine göndererek fabrikayı tatil etti. Zehirli gazdan etkilenen 19 kişi Orhangazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, hayati tehlikeleri olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.