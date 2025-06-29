Hindistan'ın doğusundaki Orissa eyaletinin Puri şehrinde Hindu dini figürlerinin süslenerek at arabalarında gezdirildiği Rath Yatra dini töreni için binlerce kişi bir araya geldi.
Törende yerel saatle 04.30 sıralarında Gundicha tapınağının önünde izdiham yaşandı. Olayda 2'si kadın 3 kişi hayatını kaybederken, 50'den fazla kişi de yaralandı. Orissa Eyaleti Emniyet Genel Müdürü Yogesh Bahadur Khurania, incelemelerde bulunmak için olay yerine geldi.
Puri Tahsildarı Siddharth Shankar Swain, yaptığı açıklamada ölenlerin cenazelerinin otopsiye gönderildiğini söyledi. Swain, bölgede yeterli güvenlik önlemlerinin alındığını ancak kalabalığın aniden kontrolden çıkmasının trajediye yol açtığını belirtti.
Orissa Eyaleti Başbakanı Mohan Charan Majhi de hayatını kaybedenler için üzüntüsünü dile getirerek, kurbanların aileleri için 25 milyon Hindistan Rupisi tazminat ödeneceğini açıkladı. Majhi ayrıca olaydan saatler sonra Puri Polis Yardımcı Komiseri Bishnu Chatan Pati'yi ve Polis Komutanı Ajay Padhi'yi görevden alırken, Tahsildar Swain'in ve İlçe Emniyet Müdürü Binit Agarwal'ın da görev yerlerini değiştirdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Hindistan'da dini törende izdiham: 3 ölü, 50'den fazla yaralı - Son Dakika
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