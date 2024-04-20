Ormanda kaybolan genç jandarma ekipleri tarafından bulundu - Son Dakika
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Ormanda kaybolan genç jandarma ekipleri tarafından bulundu

Zonguldak'ta akrabalarıyla gezmeye giden 23 yaşındaki genç, ormanda kayboldu. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin başlattığı arama çalışmaları sonucunda genç, 3 kilometre uzaklıkta sağ olarak bulundu. Genç, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı ve durumu iyi olduğu belirtildi.

20.04.2024 23:08
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Ormanda gezerken kaybolan genci jandarma ekipleri buldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta akrabaları ile gezmeye geldiği ormanda kaybolan 23 yaşındaki genci, jandarma ekipleri 3 kilometre uzaklıkta buldu.

Edinilen bilgiye göre 23 yaşındaki Fatih A., dün akşam saatlerinde halası ve kuzeni ile birlikte gezerek için ormanlık alana geldi. Burada araçtan inen Fatih A. bir anda gözden kayboldu. Yakınlarının haber verdiği Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler bölgede arama çalışması başlattı.

Saat 21.00 sıralarında kaybolan genç, 02.00 sıralarında kaybolduğu yerden 3 kilometre uzaklıkta sağ olarak bulundu. Ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı genç, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Gencin durumunun iyi olduğu ve bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ormanda kaybolan genç jandarma ekipleri tarafından bulundu - Son Dakika

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