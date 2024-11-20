Ortaç ve Erbil'e Hapis Talebi

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Yasadışı bahis soruşturmasında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e 3'er yıla kadar hapis talebi

İSTANBUL - İstanbul'da yürütülen 'yasadışı bahse teşvik' soruşturması kapsamında, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında 3'er yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul'da yasadışı bahis reklamı yaptıkları ve insanları teşvik ettikleri iddiasıyla Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yürütülen soruşturmalar tamamlandı.

Ortaç ve Erbil'e 3'er yıla kadar hapis talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 2 ayrı iddianamede, şüpheliler Ortaç ve Erbil'in 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Öte yandan diğer şüpheli sosyal medya fenomenlerine yönelik soruşturmaların ise sürdüğü öğrenildi.