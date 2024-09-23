Ortahisar Belediyesi'ne 150 Ton Çöp Ceza - Son Dakika
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Ortahisar Belediyesi'ne 150 Ton Çöp Ceza

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Ortahisar Belediyesi, yaklaşık 150 ton evsel çöpü yol kenarına döktüğü gerekçesiyle Çevre Bakanlığı tarafından 2 milyon 598 bin TL ceza aldı. Denetimde, çevre kirliliğine yol açtığı tespit edilen durumla ilgili belediyeye uyarıda bulunuldu.

23.09.2024 15:03  Güncelleme: 15:06
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150 ton çöpü yol kenarına döken Ortahisar Belediyesi'ne ceza

TRABZON - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Trabzon'a bağlı Ortahisar Belediyesi'ne ilçede topladıkları 150 ton çöpü yol kenarına döktüğü gerekçesiyle 2 milyon 598 bin TL ceza uyguladı.

Ortahisar Belediyesi'nin ilçede biriken çöpleri yol kenarına döktüğü yönündeki ihbarlar üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Çukurçayır Mısırlı Mahallesi'nde yapılan denetimde, Ortahisar Belediye Başkanlığı'na ait çöp toplama araçlarının yaklaşık 150 ton evsel atığı yol kenarına döktüğü tespit edildi. Ayrıca araçların, çöpleri bu alana dökmeye devam ettiği belirlendi. Ortahisar Belediye Başkanlığı'na ilgili Çevre Kanunu'na istinaden 2 milyon 598 bin TL ceza kesildi.

"Büyük bir çevre kirliliğine yol açtığı tespit edilmiştir"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Denetim neticesinde Ortahisar Belediye Başkanlığına ait çöp toplama araçlarının yaklaşık 150 ton evsel çöpü yol kenarına döktüğü, hali hazırda dökmeye devam ettiği ve halk sağlığını tehdit eden büyük bir çevre kirliliğine yol açtığı tespit edilmiştir. Ortahisar Belediye Başkanlığı çöplerin toplanarak atık tesisine gönderilmesi için uyarılmış, Çevre Kanunu'na istinaden belediyeye 2 milyon 598 bin TL idari ceza uygulanmıştır. Bakanlığımız çevreyi kirleterek toplum sağlığını tehdit eden hiçbir uygulamaya izin vermeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. utlamaları, hafta içinde çeşitli programların gerçekleşmesi ile devam edecek.

Ortahisar Belediyesi\'ne 150 Ton Çöp Ceza
Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ortahisar, Politika, 3-sayfa, Çevre, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ortahisar Belediyesi'ne 150 Ton Çöp Ceza - Son Dakika

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