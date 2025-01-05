Osmancık'ta Trafik Kazası: 2 Ölü, 5 Yaralı

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Çorum'un Osmancık ilçesinde 3 hafif ticari araç ve 1 minibüsün karıştığı kazada 2 kişi ölürken, 5 kişi ise yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde D100 karayolu Hacıhasan köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa E. idaresindeki 60 ABA 814 plakalı minibüs, Nedim Odabaş yönetimindeki 06 Z 3411 plakalı hafif ticari araç, Mahmut Gündede idaresindeki 60 AC 678 plakalı hafif ticari araç, ve Kazım Erken yönetimindeki 34 UU 6027 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada sürücülerden Mahmut Gündede Ömer Bal hayatını kaybederken, Kazım Erken, İrem Bal, Mustafa Ergün, Erol Başkeser ve Güler Uysal yaralandı. Kazada yaralanan vatandaşlar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - ÇORUM