Osmaniye Akyar\'da Mehmet Çabuk soruşturmasında olabilecek insan kemiklerine rastlandı

Osmaniye'de 10 yıl önce kaybolan Mehmet Çabuk'un öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, şüphelinin itirafı üzerine bir evin bahçesinde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 2016 yılında 27 yaşındayken kaybolan Mehmet Çabuk'tan bir daha haber alınamadı. Olayın yeniden gündeme gelmesinin ardından Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında, başka bir suçtan cezaevinde bulunan İbrahim Ozan D. (35), Çabuk'u öldürerek annesine ait evin bahçesine gömdüğünü itiraf etti. Bunun üzerine Akyar köyündeki adrese sevk edilen polis ve jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak iş makinesiyle kazı çalışması gerçekleştirdi. Şüphelinin gösterdiği noktada yapılan aramalarda insana ait olduğu düşünülen kemik parçalarına rastlandı.

Bulunan kemik parçalarının Mehmet Çabuk'a ait olup olmadığının belirlenmesi için inceleme başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.