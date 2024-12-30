Osmaniye\'de 70 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Osmaniye'de jandarmanın son bir haftada düzenlediği operasyonlarda 70 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 23-29 Aralık 2024 tarihlerinde 66 asayiş olayıyla ilgili 70 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 1 av tüfeği, 12 kaçak cep telefonu, 9 kaçak içki, 38 elektronik sigara kiti, 183 kilo kıyılmış tütün, 340 bin boş makaron, 4 bin 760 içi tütünle doldurulmuş makaron, 520 kaçak sigara ele geçirildi.

Ayrıca hakkında çeşitli suçlardan araması bulunan 9 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - OSMANİYE