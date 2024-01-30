Osmaniye\'de Aranan 3 Kişi Yakalandı

Osmaniye'de farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalanıp cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 şüphelinin saklandığı adresleri belirledi. Şüphelilerin adreslerine baskın yapan jandarma; T.D.,G.K. ve İ.Y.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiler. - OSMANİYE
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