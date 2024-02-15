Osmaniye'de aranan şahıslara yönelik operasyonda 27 kişi gözaltına alındı 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de aranan şahıslara yönelik operasyonda 27 kişi gözaltına alındı 6 kişi tutuklandı

Osmaniye\'de aranan şahıslara yönelik operasyonda 27 kişi gözaltına alındı 6 kişi tutuklandı

Osmaniye il Emniyet Müdürlüğü, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Belirlenen 27 adrese özel harekat destekli düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 27 kişi gözaltına alındı. Yakalanan 27 kişiden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15.02.2024 13:44  Güncelleme: 13:45
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Osmaniye'de aranan şahıslara yönelik operasyonda 27 kişi gözaltına alındı 6 kişi tutuklandı.

Osmaniye il Emniyet Müdürlüğü, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Belirlenen 27 adrese özel harekat destekli düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 27 kişi gözaltına alındı.

Yakalan 27 kişiden 6 tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de aranan şahıslara yönelik operasyonda 27 kişi gözaltına alındı 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de aranan şahıslara yönelik operasyonda 27 kişi gözaltına alındı 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
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