Osmaniye\'de Asayiş ve Güvenlik Olayları Değerlendirildi

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Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Haziran ayında polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen asayiş ve güvenlik olayları konusunda açıklamalarda bulundu.

Osmaniye kent genelinde polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen asayiş ve güvenlik olayların değerlendirilmesi amacıyla mülki idare amirleri, emniyet ve jandarma birimleri ve ilgili kurum amirlerinin katılımlarıyla "Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantı sonunda açıklama yapan Vali Erdinç Yılmaz, asayiş ve güvenlik verilerini gözden geçirerek suç oranlarını azaltmak ve huzur ortamını sağlamanın, aynı zamanda vatandaşların daha huzurlu ve güvenilir bir ortamda yaşamaları temel hedefleri olduğunu söyledi.

Vali Erdinç Yılmaz, "2024 yılı Haziran ayında ilimiz genelinde gerçekleşen 1727 asayiş olayında yakalanan 923 şüpheliden 52'si tutuklandı. Asayiş olayları neticesinde son bir ay içerisinde 68 av tüfeği, 31 tabanca, 17 kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir" dedi.

Vali Yılmaz, göçmen kaçakçılığı konusunda yapılan çalışmalar hakkında ise şu bilgileri verdi: "Göçmen Kaçakçılığı ile ilgili olarak 2024 yılı Haziran ayında "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" suçlamasıyla 7 organizatör yakalanmış, 1 şahıs tutuklanmıştır. Haziran ayı içerisinde yapılan kontroller sonucunda 39 düzensiz göçmen yakalanmıştır" dedi.

Vali Yılmaz, terörle mücadeleyle ilgili olarak, PKK/KCK terör örgütü faaliyetleri çerçevesinde 2024 yılı Haziran ayında ilimiz genelinde Dini İstismar Eden Terör Örgütleri kapsamında 1 şüpheli şahıs, FETÖ/PDY terör örgütleri kapsamında ise 2 şüpheli şahıs yakalanmıştır.

Narkotik suçlardan 20 şüpheli tutuklandı

Polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde, narkotik suçlarla ile ilgili olarak il merkezinde meydana gelen 138 olayda 158 şüpheli şahsın yakalandığını, 20 şahısın ise tutuklandığını belirten Vali Erdinç Yılmaz, "Ayrıca Narkotik suçlarından aranması olan 22 şahıs yakalanmıştır. Ele geçirilen narkotik maddelere bakıldığında 16 kilo 845 gram esrar ve türevleri, 494 gram bonzai, 202 gram metamfetamin, 408 gram eroin ve 176 sentetik ecza, 26 ecstasy, 17 bin 20 captagon, 43 gram kokain, 28 gram fubinica ele geçirilmiştir" diye konuştu.

Kaçakçılık suçları ilgili olarak yılın ilk ayında meydana gelen 29 olayda 4 bin 380 adet sigara, 14 bin 980 adet makaron, 33 adet cep telefonu, 181 adet elektronik sigara, 6 adet paket tütün, 10 şişe etil alkol, 34 adet elektronik eşya ele geçirildi. Vali Yılmaz, geçen yılın aynı dönemine kıyasla etil alkol ve elektronik eşyada yüzde 100 oranında ele geçirilen malzemelerde artış meydana geldiğini belirtti. - OSMANİYE