Osmaniye'de şiddetli rüzgarın oluşturduğu küçük çaplı hortum, sanayi esnafının cep telefonu kamerasına yansıdı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Mobilyacılar Sitesi'nde şiddetli rüzgarın oluşturduğu küçük çaplı hortum, sanayi esnafının cep telefonu kamerasına yansıdı. Hortumu gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi. - OSMANİYE
Son Dakika › 3.Sayfa › Osmaniye'de Hortum Anları Kamerada - Son Dakika
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