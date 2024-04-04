Osmaniye'de minibüs yangını - Son Dakika
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Osmaniye'de minibüs yangını

Osmaniye\'de minibüs yangını

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeki bir minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

04.04.2024 09:56  Güncelleme: 10:01
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden seyir halindeki minibüs yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Gaziantep- Tarsus (TAG )Otoyolu Düziçi mevkii Osmaniye istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 43 AFF 085 plakalı halı yüklü Volkswagen marka minibüs, seyir halindeyken bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü emniyet şeridinde aracı durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Düziçi Belediyesi İtfaiye ekiplerince yangın büyümeden söndürüldü. Yangında minibüs içeresinde bulunan halılar kullanılmaz hale gelirken araç metal yığınına döndü. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'de minibüs yangını - Son Dakika

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