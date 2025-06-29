Osmaniye\'de Orman Yangını

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Sarıtanışmanlı köyünde orman yangını başladı.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesine bağlı Sarıtanışmanlı köyü Hamam mevkisinde henüz bilinmeyen bir sebeple ormanlık alanda dumanlar yükselmeye başladı. Bölgede esen kuvvetli rüzgarın etkisiyle yangın büyüdü. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. - OSMANİYE