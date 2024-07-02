Osmaniye\'de Ormana Yakın Mesafede Çıkan Anız Yangını Zamanında Söndürüldü

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Osmaniye'de ormana yakın mesafede çıkan çıkan anız yangını zamanında müdahaleyle söndürüldü.

Yangın, kent merkezi Yaverpaşa Mahallesi'nde bulunan ormanlık alana yakın tarlada sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait 7 arazöz sevk edildi. Ekipler zamanında müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, çıkan yangında bazı zeytin ağaçları da zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE