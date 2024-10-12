Osmaniye\'de Tarihi Eser Operasyonu

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Osmaniye'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda, 89 adet bakır ve gümüş sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu çerçevede yapılan operasyonda Helenistik, Roma, Bizans, Klikya Ermeni Krallığı ve Antakya Haçlı Kontluğu dönemlerine ait 89 adet bakır ve gümüş sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan, ismi açıklanmayan şüpheli hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet Etmek' suçundan adli işlem başlatıldı. - OSMANİYE