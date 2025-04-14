Osmaniye\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Osmaniye'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi Çiftlik Kavşağı'nda meydana geldi. Nihat A. idaresindeki 34 AAP 619 plakalı otomobilin ile Ahmet T. idaresindeki 80 AFM 072 plakalı motosikletle çarpışması sonucu motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE