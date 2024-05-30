Osmaniye'deki depremde yıkılan Yonca Sitesi'nin müteahhitleri yargılanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Osmaniye'deki depremde yıkılan Yonca Sitesi'nin müteahhitleri yargılanıyor

Osmaniye\'deki depremde yıkılan Yonca Sitesi\'nin müteahhitleri yargılanıyor

Osmaniye'de 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan ve 52 kişinin öldüğü Yonca Sitesi'nin müteahhidi Ali K. ve fenni mesulü Ayhan G. yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanıkların savunmaları alındı ve mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 30 Temmuz tarihine erteledi.

30.05.2024 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, 52 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı Yonca Sitesi'nin müteahhidi Ali K. ve fenni mesulü Ayhan G. yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Osmaniye Esenevler Mahallesi Şehit Yusuf Şanlı Sokak'ta bulunan 52 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı 9 katlı Yonca Sitesi'nin B Bloğu müteahhitti Ali K. ve fenni mesulü Ayhan G. yargılanmasına devam edildi. Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ali K. ve Ayhan G., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ve müştekiler ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Savunma yapan Sanık Ali K.'nın avukatı, "Müvekkilim depremden önce açık kalp ameliyatı geçirdi, şuanda sürekli cezaevinde de kontrole gidip geliyor, tutuklamadan beklenen amaç hasıl oldu, müvekkilim biraz daha tutuklu kalırsa sağlık durumu kötüye gidecektir, bu olayın taksirin ötesine geçemeyeceği açıktır, müvekkilimin sağlık durumuna ilişkin raporlar dosyada mevcuttur, dosyanın kül olarak savcılığa yeniden gönderilip diğer sorumluların da dahil edilerek yargılamaya devam olunmasını talep ediyoruz, müvekkilimin bu aşamada tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

"Osmaniye'de 100 tane blok yaptım, 1 bloğum yan yattı"

Savunma yapan sanıklardan tutuklu müteahhitler, Ali K., 'Osmaniye'de 100 tane blok yapmışım, bu kadar binanın içerisinde 1 tanesi yan yatmış, 6 şubat depremi dünya tarihine geçmiştir, 200 yıldan beri böyle bir deprem yaşanmamıştır, 6- 6,5 şiddetine kadar bina yıkılmaz ancak 7'nin üzerindeki deprem binayı yıkar' dedi.

Savunma yapan sanıklardan tutuklu fenni mesulü Ayhan G., "Demir bağlandığı zaman beni çağırıyorlardı ben gidip kontrol ediyordum. Bu iş yarım saatlik bir saatlik bir işti, ben sürekli inşaatın başında olmuyordum, sadece demir bağlanıp beton dökülmeden önce kontrole gidiyordum. 2001 yılında Çukurova Üniversitesine zemin etüdü yaptırmış, bu araştırma sonucunda zeminin sıkıntılı olduğu ve sıvılaşma ihtimalinin bulunduğundan bahsedilmiştir, benim projemde hata olsaydı ben ben bunları düzeltirdim, bana böyle bir ikazda bulunan olmadı" dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 30 Temmuz tarihine erteledi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Osmaniye, Deprem, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Osmaniye'deki depremde yıkılan Yonca Sitesi'nin müteahhitleri yargılanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:33 Netanyahu’nun oğlundan skandal harita Türkiye’yi soykırım yapmakla suçladılar Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar
16:46 3 Avrupa ülkesinden sonra Slovenya da Filistin’i devlet olarak tanıma kararı aldı 3 Avrupa ülkesinden sonra Slovenya da Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı
16:05 Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
14:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti
13:16 Türkiye’de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı Türkiye'de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı
17:29 Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’dan ayrılıyor mu Menajerinden açıklama var Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajerinden açıklama var
17:02 Sinan Ateş suikastından 4 gün sonra 112’ye gelen ihbar: ’Partiden birisini vuracağız’ dediler Sinan Ateş suikastından 4 gün sonra 112'ye gelen ihbar: 'Partiden birisini vuracağız' dediler
16:41 Zeytinyağı fiyatları el yakıyor Uzmanlardan “İhracat yasağı devam etsin“ çağrısı Zeytinyağı fiyatları el yakıyor! Uzmanlardan "İhracat yasağı devam etsin" çağrısı
16:31 Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
16:07 Ender Saraç’ın cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada oğlu konuştu: Yanlı ifade verdim, istismar yok Ender Saraç'ın cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada oğlu konuştu: Yanlı ifade verdim, istismar yok
15:44 TFF Başkanı Büyükekşi’ye Galatasaray’ın şampiyonluğunu sordular, “Çok şükür“ karşılığını verdi TFF Başkanı Büyükekşi'ye Galatasaray'ın şampiyonluğunu sordular, "Çok şükür" karşılığını verdi
15:30 Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti
15:26 Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini Fatih Karagümrük’ten yapıyor Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini Fatih Karagümrük'ten yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 18:10:45. #1.13#
SON DAKİKA: Osmaniye'deki depremde yıkılan Yonca Sitesi'nin müteahhitleri yargılanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement