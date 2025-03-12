Aile oteli kardeşleri birbirine düşürdü, dayak yediği kardeşinin aracını kurşunlattı

İstanbul'da ikamet eden Cevzet Ö. (43) Kestel ilçesindeki aile otelinin işletmesinde çıkan sorunları gidermek üzere Bursa'ya geldi.

AĞABEYLERİNİ SİLAHLA TEHDİT ETİP DÖVDÜLER

Anlaşmazlığı gidermek için konuştuğu kardeşleri Vedat Ö. (38) ve Servet Ö. (36) ile tartışan Cevzet Ö, 4 Mart'ta kardeşleri tarafından silahla tehdit edilip, yumruk ve tekmelerle darbedildi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Cevzet Ö'ün, biri elinde tabanca bulunan 2 kardeşi tarafından lobide darbedildiği anlar, otelin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde; kardeşleri tarafında otel lobisinde sürüklenen Cevzet Ö'nün yumruk ve tekme darbeleriyle kanlar içinde yığıldığı, yerde yatarken de kardeşlerinin dövmeye devam ettiği görüldü.

İFADELERİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDILAR

Kaburgalarında kırık, vücudunun çeşitli yerlerinde ezilmeler oluşan Cevzet Ö, çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Polisin gözaltına aldığı Vedat Ö. ile Servet Ö, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

TABURCU OLUR OLMAZ TETİKÇİ TUTTU

Cevzet Ö, hastaneden taburcu olduktan sonra, iddiaya göre para karşılığı anlaştığı Çağatay Çakılcı (32), Mertcan Sezer (31) ve Eray Yılmaz'a (33), kardeşi Vedat Ö'ün park halindeki aracını kurşunlattı.

TUTUKLANDILAR

Silahlı saldırı sonrası polis, 3 şüpheli ile onları azmettiren Cevzet Ö'yü gözaltına aldı. Şüpheliler, "Silahla tehdit" ve "Mala zarar verme" suçlarından tutuklanıp, cezaevine gönderildi.